Определились места проведения чемпионатов мира и Европы-2023

Международный союз конькобежцев объявил места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию-2023.

Чемпионат мира пройдет в японском Сайтаме. Чемпионат Европы пройдет в столице Финляндии Хельсинки.

В 2022 году в китайском Тяньцзине пройдет чемпионат четырех континентов, а год спустя турнир примет Сидней.

В австралийском городе турнир должен был пройти в 2021 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса.