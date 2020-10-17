ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Определились места проведения чемпионатов мира и Европы-2023

16:55

Международный союз конькобежцев объявил места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию-2023.

Чемпионат мира пройдет в японском Сайтаме. Чемпионат Европы пройдет в столице Финляндии Хельсинки.

В 2022 году в китайском Тяньцзине пройдет чемпионат четырех континентов, а год спустя турнир примет Сидней.

В австралийском городе турнир должен был пройти в 2021 году, но был отменен из-за пандемии коронавируса.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир