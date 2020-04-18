Определена новая дата проведения шоу «Россия, вперед!». Там должны выступить Загитова, Медведева и Косторная

Шоу с участием фигуристов сборной страны «Россия, вперед!» должно состоится после чемпионата Европы-2021. Оно было запланировано на 29 марта этого года, но было отменено из-за пандемии коронавируса.

— Мы решили провести его сразу после чемпионата Европы-2021 года, — цитирует «Мир фигурного катания» генерального директора Федерации фигурного катания России (ФФКР) Александра Когана. — В нынешней ситуации найти другое время будет очень сложно. Но любители фигурного катания смогут увидеть наших лидеров раньше.

Если события будут развиваться по благоприятному сценарию, и сезон войдет в привычный график, то мы, как обычно, 12-13 сентября проведем в Москве открытые прокаты основной команды. Пока не известно, начнется ли у юниоров уже серия Гран-при или будут какие-то изменения в календаре, стартуют ли первые «челленджеры». Поэтому в этот период важно продемонстрировать на публике новые соревновательные программы.

А после чемпионата Европы можно взять паузу для того, чтобы поучаствовать в показательных выступлениях и готовиться к чемпионату мира-2021 в Стокгольме.

В шоу в числе прочих должны были выступить олимпийская чемпионка , двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева, двукратная чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы-2020 ..