Определен состав фигуристов на юниорский чемпионат мира. В нем четыре ученика Тутберидзе
ФФККР на своем официальном сайте опубликовала состав российской команды на чемпионат мира среди юниоров в Таллинне.
Он выглядит следующим образом:
Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых
Юноши: Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев
Пары: Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев
Танцы: Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин
Во всех видах кроме девушек путевки на чемпионат мира получили призеры первенства страны. Исключение — одна из учениц Этери Тутберидзе Майя Хромых, занявшая пятое место. Хромых получила право выступить на юниорском чемпионате мира из-за того, что ее одногруппница Софья Акатьева (12 лет), занявшая второе место, и Софья Самоделкина (12 лет) из ЦСКА по возрасту не могут выступать на международных юниорских стартах.
Дополнительная информация:
https://fsrussia.ru/news/4910-sostav-rossijskoj-komandy-na-chempionat-mira-sredi-yuniorov-v-tallinne.html