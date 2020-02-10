Определен состав фигуристов на юниорский чемпионат мира. В нем четыре ученика Тутберидзе

ФФККР на своем официальном сайте опубликовала состав российской команды на чемпионат мира среди юниоров в Таллинне.

Он выглядит следующим образом:

Девушки: Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых

Юноши: Даниил Самсонов, Петр Гуменник, Андрей Мозалев

Пары: Аполлинария Панфилова / Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева / Валерий Колесов, Юлия Артемьева / Михаил Назарычев

Танцы: Елизавета Шанаева / Девид Нарижный, Арина Ушакова / Максим Некрасов, Диана Дэвис / Глеб Смолкин

Во всех видах кроме девушек путевки на чемпионат мира получили призеры первенства страны. Исключение — одна из учениц Этери Тутберидзе Майя Хромых, занявшая пятое место. Хромых получила право выступить на юниорском чемпионате мира из-за того, что ее одногруппница Софья Акатьева (12 лет), занявшая второе место, и Софья Самоделкина (12 лет) из ЦСКА по возрасту не могут выступать на международных юниорских стартах.