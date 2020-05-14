В четверг, 14 мая, олимпийская чемпионка Алина Загитова проведет онлайн-тренировку. Она будет транслироваться в прямом эфире на странице фигуристки в соцсетях. Instagram Алины Загитовой — здесь.

17-летняя спортсменка проведет занятие совместно с хореографом группы Этери Тутберидзе Даниилом Глейхенгаузом. Instagram специалиста — здесь.

Загитова объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Спортсменка пропустила чемпионаты России и Европы, а чемпионат мира был отменен из-за пандемии коронавируса. В своей карьере россиянка выиграла все топ-соревнования мира фигурного катания.