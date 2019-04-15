"Она постоянно ревела". Плющенко рассказал об истериках Таракановой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что бронзовый призер финала юниорского Гран-при сезона-2017/18 Анастасия Тараканова покинула его академию из-за постоянных психологических срывов.

- Настя не смогла, на мой взгляд, перестроиться, - приводит слова Плющенко РИА Новости. - Я просил ее не психовать на льду, но она срывалась. Что-то не получается, и она начинает кричать и плакать, устраивать истерики. Я ей объяснял, что если она будет продолжать так же относиться к тренировочному процессу, мы будем вынуждены расстаться. Но она продолжала показывать нервозность, постоянно ревела, после чего я решил пообщаться с родителями на тему смены тренерского коллектива.

Напомним, Тараканова сначала тренировалась у Светланы Пановой. Затем она перешла в группу Этери Тутберидзе, а позже ушла в академию Плющенко.

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