"Она никогда не сдается". Фигуристка из ОАЭ рассказала, почему считает Медведеву примером для подражания

Фигуристка из Объединенных Арабских Эмиратов Захра Лари заявила, что считает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву примером для подражания. Она добавила, что ценит 19-летнюю россиянку за умение никогда не сдаваться.

- Моя любимая фигуристка - Евгения Медведева, мне импонирует ее умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы ее ни преследовали, - приводит слова Лари РИА Новости. - Она показывает, как любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она является примером для подражания.

Лари выступит в женском одиночном катании на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Женщины начнут борьбу на турнире 8 марта.

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