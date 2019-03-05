16:31 | Фигурное катание

"Она никогда не сдается". Фигуристка из ОАЭ рассказала, почему считает Медведеву примером для подражания

0
Обсудить

Фигуристка из Объединенных Арабских Эмиратов Захра Лари заявила, что считает двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву примером для подражания. Она добавила, что ценит 19-летнюю россиянку за умение никогда не сдаваться. 

Моя любимая фигуристка - Евгения Медведева, мне импонирует ее умение никогда не сдаваться, какие бы проблемы ее ни преследовали, - приводит слова Лари РИА Новости. - Она показывает, как любит фигурное катание, и это вдохновляет меня. Для меня она является примером для подражания.

Лари выступит в женском одиночном катании на зимней Универсиаде, которая проходит в Красноярске. Женщины начнут борьбу на турнире 8 марта.

Все о фигурном катании - здесь

 

Опрос

Медведева - в составе сборной на ЧМ-2019, Туктамышева - в запасе. Все по делу?
Обсудить
голосовать

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20190305/1551551271.html

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ