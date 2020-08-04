Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о характере фигуристки Александрой Трусовой. По его словам, у юной спортсменки совершенно нет никакого страха.

Напомним, что в мае спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко.

— Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: Давай попробуем четверной — есть страх. Или 3,5 оборота — есть страх. Она не боится. Не боится шлепнуться, не боится упасть. Она, как бультерьер, идет в атаку, — рассказал Плющенко в документальном фильме «Четыре оборота» на Матч ТВ.