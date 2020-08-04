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«Она не боится шлепнуться». Плющенко — об отсутствии страха к прыжкам у Трусовой

20:15
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о характере фигуристки Александрой Трусовой. По его словам, у юной спортсменки совершенно нет никакого страха.

Напомним, что в мае спортсменка перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Плющенко.

— Я смотрю на детей и вижу страх, когда говоришь им: Давай попробуем четверной — есть страх. Или 3,5 оборота — есть страх. Она не боится. Не боится шлепнуться, не боится упасть. Она, как бультерьер, идет в атаку, — рассказал Плющенко в документальном фильме «Четыре оборота» на Матч ТВ.

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/figure-skating/matchtvnews_NI1221559_Vsegda_khotela_prygat_a_mena_ostanavlivali_Trusova__pro_uhod_ot_Tutberidze_i_otnoshenija_s_Medvedevoj__kommentarij_Plushhenko

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