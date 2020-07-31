ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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«Она нас не поставила в известность, а мы поставили ей две программы, которые бы произвели впечатление». Тутберидзе — об уходе Косторной

17:08

Тренер Этери Тутберидзе заявила, что Алена Косторная не проинформировала ее о своем уходе. Ранее она сообщила, что Косторная будет заниматься в академии Евгения Плющенко. По словам Тутберидзе, решение было принято еще в мае.

«Нас она не поставила в известность о своем решении. Мы поставили ей две программы, которые бы произвели огромное впечатление на судей и зрителей, — написала Тутберидзе в комментариях к своему посту в Instagram.

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