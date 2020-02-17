«Она ехала на поезде до Москвы целую неделю». Турсынбаева рассказала непростую историю своей матери

Вице-чемпионка мира-2019 Элизабет Турсынбаева в своем официальном Instagram рассказала о непростой судьбе своей матери, самостоятельно переехавшей в Москву в 16 лет.

— Хочу немного рассказать о своей маме, — написала Турсынбаева. — Она родилась в Кыргызстане, и уехала из дома в 16 лет, в кармане у нее было 28 рублей и она даже не знала русский язык. Она ехала на поезде до Москвы целую неделю, не зная что будет делать и как жить, но была очень целеустремленной. Сначала она окончила Орехово зуевский индустриально-педагогический техникум и за полгода выучила русский язык. Потом окончила Московский Государственный Агро-инженерный Университет. Днем она училась, а ночью работала на хлебзаводе, по утрам делала уроки. Спала когда получится. В итоге она получила высшее образование в Москве!

Так и жила пока не заработала на свою первую квартиру. Ей было 26 лет. А ведь когда она уезжала из дома у нее было всего 28 рублей. Затем родился Тимур и я. Чуть позже она сама купила другую квартиру. Ее родители не могли особо помочь, так как в семье было еще 8 детей до неё. Она всего добилась сама. В какой то момент мама открыла свой бизнес, сеть магазинов галантереи и бижутерии. Также она вложилась в ресторан.

Так как мы с братом отнимали много сил и времени, бизнес пришлось продать. Но если бы не она, вряд ли у нас были бы такие условия. Если бы не ее упорство, мы бы родились где-нибудь в деревне и не было бы у нас фигурного катания, возможностей и всего, что у нас есть сейчас. На данный момент у нее два высших образования.

Она всегда в нас много вкладывала, возила нас в школу, на тренировки и в музыкальную школу. Полностью и безвозмездно отдавала себя. Всегда стояла за нас горой. Кем мы стали сегодня — ее заслуга. Я всегда буду гордиться ею.

19-летняя Турсынбаева тренируется в группе Этери Тутберидзе, в этом сезоне выступила только на коммерческом турнире в Шанхае, став там второй после Евгении Медведевой. С остальных соревнований фигуристка снялась из-за травмы. Представительница Казахстана стала первой женщиной, исполнившей четверной прыжок на взрослых соревнованиях.