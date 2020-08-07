«Она была влюблена в Плющенко». Киркоров назвал причину, по которой увел дочь из фигурного катания

Известный певец, народный артист России Филипп Киркоров рассказал, почему его 8-летняя дочь Алла-Виктория ушла из фигурного катания.

Дочь Киркорова занималась в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и дружила с его младшим сыном Александром, который также известен как Гном Гномыч.

— Алла-Виктория была влюблена в фигурное катание, — цитирует «Собеседник» Киркорова. — Точнее, в принца. Не в маленького Гном Гномыча, о котором многие говорили. А в старшего Плющенко. Именно поэтому она захотела заняться фигурным катанием. Но я все-таки считаю, что этот вид спорта — травмоопасный. Поэтому я больше за земные приключения.

Артист отметил, что любовь дочери к Плющенко прошла, и сейчас она увлекается декором.