«Она божественна на льду. Браво, Алина!» Авербух впечатлен короткой программой Загитовой

Чемпион мира, призер Олимпиады и хореограф Илья Авербух после выступления олимпийской чемпионки-2018 Алины Загитовой? в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции похвалил фигуристку и прокомментировал ошибку 17-летней спортсменки.

Загитова набрала 74,24 балла за свой прокат. Она заняла второе место по итогам короткой программы.

— Браво, Алина, — сказал Авербух в эфире трансляции Первого канала. — Я любовался ее выступлением, очень красивая и проникновенная программа. Была небольшая ошибка на каскаде. Судьи видели эту ошибку, но Алина прекрасна. Тот момент, когда хочется смотреть и любоваться. Как же она божественна на льду. Зал заслуженно встал.

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