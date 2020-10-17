«Он выходит из меня». Бузову засыпали кубиками льда на шоу «Вечерний Ургант»

Телеведущая Ольга Бузова и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев стали гостями программы «Вечерний Урант». Гости вместе с ведущим шоу Первого канала приняли участие в конкурсе «Лед — это твердая водица» о знании Арктики, где за неправильные ответы «зима» Александр Гудков высыпал кубики льда за шиворот.

В конце после того, как Бузовой засыпали ведро льда, она закричала: «И после этого вы считаете, что мы не должны выиграть этот проект «Ледниковый период»?! Мы все во льду! Лед во мне, лед на мне, лед по мне, я — лед!»