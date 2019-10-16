«Он добрый и понимающий. Но если ему что-то нравится, переубедить его сложно». Туктамышева — о взаимоотношениях с Мишиным
09:16
Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что ее тренер Алексей Мишин очень хорошо чувствует спорстсменов.
— Мы с ним настолько долго работаем, что сказать просто, что он — хороший человек, будет уже недостаточно, — сказала Туктамышева в видеоинтервью Первому каналу. — Он очень хорошо чувствует спортсменов. Он добрый по отношению к своим фигуристам, понимающий. Но если ему что-то надо или что-то нравится, переубедить его сложно. Но мы все равно приходим к компромиссу.
Фигуристка официально начнет сезон на первом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе, который пройдет с 18 по до 20 октября.
Дополнительная информация
https://www.youtube.com/watch?v=XQtKY-ZMhvE&feature=youtu.be