Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева отметила, что ее тренер Алексей Мишин очень хорошо чувствует спорстсменов.

— Мы с ним настолько долго работаем, что сказать просто, что он — хороший человек, будет уже недостаточно, — сказала Туктамышева в видеоинтервью Первому каналу. — Он очень хорошо чувствует спортсменов. Он добрый по отношению к своим фигуристам, понимающий. Но если ему что-то надо или что-то нравится, переубедить его сложно. Но мы все равно приходим к компромиссу.

Фигуристка официально начнет сезон на первом этапе «Гран-при» в Лас-Вегасе, который пройдет с 18 по до 20 октября.