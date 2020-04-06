Олимпийский чемпион Васильев сдаст пятый тест на коронавирус

Олимпийский чемпион-1984 в парном катании, тренер Олег Васильев в среду сдаст пятый анализ на коронавирус. С середины марта он находится в Москве в режиме самоизоляции. В конце месяца, после того как жена и дочь тренера вернулись в Москву рейсом из Швейцарии, он сдал анализ на коронавирус, который дал, по сведениям скорой помощи, положительный результат, но документального подтверждения этот факт не получил.

Тесты со второго по четвертый показали отрицательный результат. Симптомов болезни выявлено не было.

— Уже неделю никто не может дать мне ответ на простой вопрос: какой момент считается «моментом выздоровления пациента, находящегося на домашнем амбулаторном лечении»? — цитирует «РИА Новости» Васильева.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 1 312 628 человек, умерших — 72 636, выздоровевших — 275 087.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.