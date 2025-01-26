Олимпийский чемпион Васильев назвал украинского фигуриста Колесника сумасшедшим

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев резко высказался об украинском фигуристе Вадиме Колеснике, выступающем за США в паре с Эмилией Зингас. Ранее уроженец Харькова заявил, что российских фигуристов нельзя допускать до отбора к Олимпиаде-2026.

«К сожалению, появилось большое количество заблуждающихся людей в отношении политики России, — приводит РИА Новости слова Васильева. — Людей малоинформированных о происходящих событиях и подверженных воздействию западной антироссийской пропаганды. Или просто сумасшедших».

Васильев подчеркнул, что Колесник относится к одной из этих категорий, и призвал не обращать внимание на подобные заявления.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) объявил, что россияне смогут принять участие в олимпийской квалификации, которая пройдет в Пекине 17-21 сентября 2025 года, в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе.