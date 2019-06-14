Олимпийский чемпион в танцах Уайт поставил произвольную программу Тарасовой и Морозову

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт завершил работу над произвольной программой российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
– Было очень здорово поработать с таким замечательным фигуристом. Спасибо! Произвольная программа готова, – написала Тарасова в своем Инстаграме.
Ранее стало известно, что Тарасова и Морозов приступили к работе в академии бывшей фигуристки Марины Зуевой во Флориде.
Нина Мозер рассказала, в каком объеме Зуева будет тренировать Тарасову и Морозова
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