Олимпийский чемпион в танцах Уайт поставил произвольную программу Тарасовой и Морозову

Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт​ завершил работу над произвольной программой российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

– Было очень здорово поработать с таким замечательным фигуристом. Спасибо! Произвольная программа готова, – написала Тарасова в своем Инстаграме.

Ранее стало известно, что Тарасова и Морозов приступили к работе в академии бывшей фигуристки Марины Зуевой​ во Флориде.

​Нина Мозер рассказала, в каком объеме Зуева будет тренировать Тарасову и Морозова