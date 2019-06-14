21:26 | Фигурное катание

Олимпийский чемпион в танцах Уайт поставил произвольную программу Тарасовой и Морозову

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Олимпийский чемпион Сочи-2014 в танцах на льду Чарли Уайт​ завершил работу над произвольной программой российских фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Было очень здорово поработать с таким замечательным фигуристом. Спасибо! Произвольная программа готова, – написала Тарасова в своем Инстаграме.

Ранее стало известно, что Тарасова и Морозов приступили к работе в академии бывшей фигуристки Марины Зуевой​ во Флориде.

Нина Мозер рассказала, в каком объеме Зуева будет тренировать Тарасову и Морозова

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