Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 13:50

РИА «Новости Спорт»: Костомаров начал приходить в сознание

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Роман Костомаров.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров начал приходить в себя и уже может понемногу двигаться, сообщает РИА «Новости Спорт». Впрочем, для дальнейшего восстановления должно пройти время.

«Роман начал приходить в себя, в сознание. Он уже может понемногу двигаться. До полного прихода в себя еще должно пройти время, но положительная динамика есть. Окончательные выводы можно будет делать позднее», — цитирует источник РИА «Новости Спорт».

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам. 7 февраля сообщалось, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию.

Источник: РИА
Фигурное катание
Роман Костомаров
0
Читайте также
Команда Овечкина больше не думает о плей-офф? «Вашингтон» обновил состав и с трудом обыграл аутсайдера
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
В Петербурге прохожие нашли на улице тело девушки со связанными руками
Юрист рассказал о поводах для лишения собственника жилья
Опасные пауки: кто такие «ЧВК Рёдан» и чем они известны
В Турцию — ни ногой: переговоры Блинкена в Анкаре закончились ничем
Популярное видео
Медведева и Федотов: «Мой ласковый и нежный зверь»
Коляда зря снимается с турниров! Идеальный номер
Шоу на площади Революции: обливание водой, забег босиком
Бетина Попова: Плющенко наехал на федерацию, что с ученицами Тутберидзе, пение Загитовой
Загитова поет! Чемпионка спела с Zivert при полном стадионе
Трусова разделась на льду! Новая программа со сменой платья
Трусова: нейтральный статус, усталость от спорта и финал «Гран-при»
Константинова: Олимпиада без флага, подкаты парней, переезд в Астрахань
Александр Коровин: русский фигурист из Филиппин
Чемпион России по прыжкам: падение на глазах у Трусовой
Победа Губановой, решения МОК: интервью Буяновой
Трусова, Кондратюк и Самарин в роли тренеров
Роман Костомаров: одно из последних выступлений перед госпитализацией
Софья Акатьева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, произвольная программа
Дмитрий Алиев: Кубок Первого канала, произвольная программа
Бойкова/Козловский: Кубок Первого канала, произвольная программа
Софья Муравьева: Кубок Первого канала, короткая программа
Елизавета Туктамышева: Кубок Первого канала, короткая программа
Андрей Мозалев: Кубок Первого канала, короткая программа
Мишина/Галлямов: Кубок Первого канала, короткая программа
Наши фигуристы в Ташкенте: номер Косторной и Куницы
Медведева вышла на лед в сильный мороз
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Елизавета Туктамышева: чемпионат России, произвольная программа
Софья Акатьева: чемпионат России, произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Формула-1» опубликовала фотографию с Валиевой в официальных соцсетях
Новости
RSS RSS
Все новости