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Фигурное катание

24 февраля, 23:28

Шайдоров не включил Россию в список ведущих стран по развитию фигурного катания

Алина Савинова

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров, говоря о развитии фигурного катания в Казахстане, не включил Россию в список стран с наибольшим прогрессом в этом виде спорта.

На Играх-2026 в Милане 21-летний казахстанский фигурист завоевал золото в мужском одиночном катании. Также Шайдоров является серебряным призером чемпионата мира (2025) и чемпионом четырех континентов (2025).

«Если мы говорим о развитии фигурного катания в Казахстане и подготовке спортсменов уровня сборной, важно постепенно приближаться к тем условиям, которые существуют в ведущих странах фигурного катания — США, Японии, Канаде, Италии, Южной Корее, Китае. Там все работает системно, и это напрямую влияет на результат», — цитирует Шайдорова Tengrinews.

Российские фигуристы отстранены от международных турниров с 2022 года. В качестве исключения ISU допустил Аделию Петросян и Петра Гуменника до олимпийских квалификационных соревнований и самой Олимпиады в нейтральном статусе.

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Михаил Шайдоров
Фигурное катание
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