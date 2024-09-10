Олимпийский чемпион Костомаров запустил собственное шоу

Российский фигурист Роман Костомаров в своем Telegram-канале объявил о запуске собственного шоу на RuTube.

Первым приглашенным гостем олимпийского чемпиона стал актер и шоумен Александр Ревва.

«Всем желаю приятного просмотра. Буду очень благодарен вашей поддержке, подписывайтесь на мой канал и следите за обновлениями, впереди много откровенных и душевных разговоров!» — написал Костомаров.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией, где был помещен в медикаментозную кому. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, в феврале 2023-го стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.