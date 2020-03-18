Сегодня, 18 марта исполняется 40 лет олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину.

Помимо этого Ягудин является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира среди профессионалов. Завершил в ноябре 2003 года, участвовал и был ведущим ледовых телешоу, снялся в нескольких телефильмах.