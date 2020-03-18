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Олимпийский чемпион, четыре победы на чемпионатах мира, и три — на чемпионатах Европы. Ягудину — 40

11:55
Алексей ягудин. Фото Instagram
Алексей ягудин. Фото Instagram
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Сегодня, 18 марта исполняется 40 лет олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину.

Помимо этого Ягудин является четырехкратным чемпионом мира, трехкратным чемпионом Европы и двукратным чемпионом мира среди профессионалов. Завершил в ноябре 2003 года, участвовал и был ведущим ледовых телешоу, снялся в нескольких телефильмах.

С февраля 2016 года женат на Татьяне Тотьмяниной, у пары две дочери — 10-летняя Елизавета и 4-летняя Мишель.

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