Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Р§Рњ 2022
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:50

Ягудин: «Сравнение с Месси? Что мне теперь описаться от счастья?»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Ягудин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин отреагировал на похвалу в свой адрес от серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха.

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре Авербух сравнил Ягудина с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.

«Сравнение с Месси? Что мне теперь описаться от счастья? Надо быть проще, и тогда к тебе потянутся люди», — сказал Ягудин Sport24.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-12-19-mne-teper-opisatsya-ot-schastya-nado-byt-proshche-i-togda-k-tebe-potyanutsya-lyudi-yagudin-o-sravnenii-s-messi
Лионель Месси
Алексей Ягудин
Илья Авербух
2
0
Читайте также
Кубок Месси, хет-трик Мбаппе и третья звезда Аргентины: суперфинал ЧМ-2022
Первые фото Месси с кубком мира после финала ЧМ-2022
Военный обозреватель рассказал о характеристиках комплекса «Ирония»
Крупнейший в странах Балтии завод удобрений остановил работу из-за цены на газ
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Как улучшают культурную жизнь на селе
Материалы сюжета: ЧМ-2022, финал Аргентина — Франция: кубок мира — у Месси
Семин — о финале ЧМ-2022: «Ни один режиссер фильма не смог бы придумать этот матч»
Месси, Роналду и Мбаппе вошли в топ-3 обсуждаемых футболистов в «Одноклассниках»
Петржела: «Паредес успешно играл в «Зените» и вырос. То же самое касается и Ловрена»
Илья Авербух сравнил Месси с Ягудиным
Федерация футбола Франции проведет переговоры с Дешамом на этой неделе
Масалитин: «Физически Месси уже начинает просаживаться»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Авербух поделился планами на свой 50-летний юбилей
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости