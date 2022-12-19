Ягудин: «Сравнение с Месси? Что мне теперь описаться от счастья?»

Олимпийский чемпион 2002 года в одиночном фигурном катании Алексей Ягудин отреагировал на похвалу в свой адрес от серебряного призера Олимпиады-2002 Ильи Авербуха.

После победы сборной Аргентины на чемпионате мира-2022 в Катаре Авербух сравнил Ягудина с капитаном аргентинской команды Лионелем Месси.

«Сравнение с Месси? Что мне теперь описаться от счастья? Надо быть проще, и тогда к тебе потянутся люди», — сказал Ягудин Sport24.

Сборная Аргентины в третий раз стала победителем чемпионата мира. Ранее аргентинцы выигрывали турнир в 1978 и 1986 годах.