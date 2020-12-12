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Олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин показали номер на «Ледниковом периоде»

18:24
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото скриншот Первого канала
Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин. Фото скриншот Первого канала

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию-2006 Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин исполнили показательный номер на шоу «Ледниковый период». Пара, завершившая карьеру 14 лет назад, выступила под композицию «Toi et Moi» в исполнении Дмитрия Хворостовского.

Тотьмянина и Маринин, помимо золота Турина-2006, выиграли два чемпионата мира, пять чемпионатов Европы, три чемпионата России и два финала «Гран-при».

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