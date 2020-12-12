Олимпийские чемпионы Тотьмянина и Маринин показали номер на «Ледниковом периоде»

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию-2006 Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин исполнили показательный номер на шоу «Ледниковый период». Пара, завершившая карьеру 14 лет назад, выступила под композицию «Toi et Moi» в исполнении Дмитрия Хворостовского.

Тотьмянина и Маринин, помимо золота Турина-2006, выиграли два чемпионата мира, пять чемпионатов Европы, три чемпионата России и два финала «Гран-при».