Олимпийские чемпионки Волосожар и Тотьмянина вспомнили свои выступления в Турине-2006

Двукратная олимпийская чемпионка в парном катании Татьяна Волосожар вспомнила свое выступление на Олимпиаде в Турине-2006. Тогда Волосожар выступала за Украину со Станиславом Морозовым, дуэт занял там 12-е место, а в Ванкувере-2010 пара стала восьмой.

— Когда я встала в пару со Станиславом Морозовым, до ближайшей Олимпиады оставалось всего несколько лет, — написала Волосожар. — Для новой пары, которая никогда не каталась вместе, времени маловато. Но у меня была огромная мечта поехать и увидеть Олимпийские игры. Мечта с самого детства.

Нам было очень трудно попасть в Турин. Стас в тот сезон сломал ногу и было непонятно, сможем ли мы представлять страну. О медали и речи быть не могло. Даже участие было под огромным вопросом. Все усилия были брошены на восстановление Стаса. Огромное спасибо докторам, которые спасли его тогда и быстро привели в форму.

К счастью, мы поехали. Хочу сказать, что мои ожидания от Олимпиады не совпали с реальностью. Я представляла себе супер современный комплекс со всеми возможными и невозможными удобствами для проживания спортсменов. В реальности мы приехали в очень маленькие номера с голыми бетонными стенами. Но смысл Олимпиады, безусловно, в соревнованиях, а не в шикарных условиях.

Главное, что арена была отличной. С прекрасным и очень комфортным катком. Как ни странно, мне особенно полюбилась огромная столовая. Там я смогла увидеться и пообщаться с разными спортсменами. Встретить кумиров из других видов спорта! Это позволило осознать весь масштаб Олимпийских игр.

Я безумно рада, что у нас получилось попасть со Стасом в Турин. Я наблюдала, как выиграли Таня Тотьмянина с Максимом Марининым, Женя Плющенко, Татьяна Навка с Романом Костомаровым. Именно тогда я решила, что хочу выступать дальше, что хочу быть не просто участником Олимпийских игр, а я хочу их выиграть!

С 2010 года Волосожар стала выступать с Максимом Траньковым, c которым в Сочи-2014 они выиграли две золотых медали — в личном и командном турнирах.

Также о своем выступлении в Турине-2006 вспомнила и Татьяна Тотьмянина, которая в дуэте с Максимом Марининым завоевала золото в турнире спортивных пар.