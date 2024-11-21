Загитова опубликовала видео под капельницей

Олимпийская чемпионка Алина Загитова опубликовала в своем Telegram-канале видео под капельницей.

«Не болейте», — написала фигуристка в следующем сообщении. В комментариях спортсменке пожелали выздоровления.

Ранее Загитова рассказала о напряженном графике в последний период времени.

Во вторник, 19 ноября, спортсменка посетила церемонию вручения премии «Звезды хайпа», которая прошла в концертном зале Live Arena.

22-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой (2018), чемпионкой мира (2019), Европы (2018) и России (2018). Она не выступает в соревнованиях с 2020 года.