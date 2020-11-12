Олимпийская чемпионка Волосожар назвала самое страшное на тренировках «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар назвала самое страшное на тренировках «Ледникового периода».

«Что самое страшное на тренировках? Конечно, это высокие поддержки. Сперва мы пробуем их вне льда, но уже в коньках, потому что баланс девочки немножечко другой, когда она без коньков. На лед мы выходим с подстраховкой, когда уже более уверены. Кто-то из тренеров нас страхует, стоя в нужном месте», — цитирует Волосожар «Газета.Ру».