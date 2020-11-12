ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Волосожар назвала самое страшное на тренировках «Ледникового периода»

20:17
Теги:

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар назвала самое страшное на тренировках «Ледникового периода».

«Что самое страшное на тренировках? Конечно, это высокие поддержки. Сперва мы пробуем их вне льда, но уже в коньках, потому что баланс девочки немножечко другой, когда она без коньков. На лед мы выходим с подстраховкой, когда уже более уверены. Кто-то из тренеров нас страхует, стоя в нужном месте», — цитирует Волосожар «Газета.Ру».

Дополнительная информация:

https://www.gazeta.ru/sport/2020/11/11/a_13356355.shtml

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир