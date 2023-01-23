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Сегодня, 19:44

Бестемьянова — об Акатьевой: «После чемпионата России у нее появилась грация»

Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении Софьи Акатьевой в этом сезоне
Руслан Минаев
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Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась мнением о выступлении Софьи Акатьевой в этом сезоне.

15-летняя фигуристка выступала за команду олимпийской чемпионки Алины Загитовой «Красная машина» на Кубке Первого канала.

«Меня очень порадовало женское одиночное катание, Акатьева так выросла за месяц, после чемпионата России у нее появилась такая грация, она получила, я бы сказала, витамин уверенности. Она каталась очень красиво, при том, что программа была очень сложная. [Софья] Муравьева была абсолютно роскошна, очень хорошо каталась [Елизавета] Туктамышева. На самом деле смотреть было на всех интересно, прекрасно, что пригласили не три-четыре спортсменки, а восемь, это здорово», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Акатьева заняла первое место на чемпионате России в Красноярске, набрав 249,74 балла по сумме двух программ. Второй стала Камила Валиева, у нее 247,32 балла. Тройку призеров замкнула Елизавета Туктамышева (241,72).

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Софья Акатьева
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