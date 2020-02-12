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Олимпийская чемпионка Столбова объявила о завершении карьеры

14:14
Ксения Столбова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Ксения Столбова. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Олимпийская чемпионка-2014 в командном турнире Ксения Столбова объявила о завершении карьеры. Фигуристка выступала в парном катании с Федором Климовым, а затем с Андреем Новоселовым.

— Да, действительно, сегодня я заполнила все необходимые документы в ФФККР о выводе из состава сборной России и завершении спортивной карьеры, — цитирует официальный сайт ФФККР Столбову. — Хочу поблагодарить всех своих наставников и людей, которые помогали мне на протяжении всей моей спортивной карьеры, Федерацию фигурного катания России, моих родных и близких людей и, конечно, болельщиков всего мира. Я с вами не прощаюсь, а говорю: «До встречи».

Столбова в паре с Климовым выиграла золото Сочи-2014 в командном турнире и серебро в паре, также дуэт завоевывал серебро чемпионата мира, выигрывал «Гран-при"-2015/16, на чемпионате Европы трижды брал серебро и один раз — бронзу, а также три раза побеждал на чемпионате России.

Дополнительная информация:

https://fsrussia.ru/news/4913-kseniya-stolbova-ob-yavila-o-zavershenii-sportivnoj-karery.html

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