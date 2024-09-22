Олимпийская чемпионка Сотникова назвала предательством свой переход в команду Плющенко

Олимпийская чемпионка-2014 Аделина Сотникова прокомментировала свое решение сменить тренера в 2017 году.

Тогда фигуристка ушла из группы Елены Буяновой к Евгению Плющенко.

— Вы считаете этот поступок предательством?

— Со своей стороны, наверное, да. Многие спортсмены не считают это предательством. А я всю жизнь проработала с тренером (с 8 лет), я понимаю, что это предательство.

— Вы бы сейчас не ушли, если бы можно было вернуть тот момент?

— Не знаю, не могу сказать. Может быть, все равно бы ушла. Это от тараканов в голове зависело. Главное, что мы сейчас в хороших отношениях, общаемся, — заявила Сотникова в интервью Youtube-шоу «Маникюр со звездой».

28-летняя Сотникова в 2014 году стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выиграла две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014). Фигуристка объявила о завершении карьеры в 2020 году.