Олимпийская чемпионка Щербакова посетила свадьбу Трусовой

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном турнире Анна Щербакова посетила свадьбу Александры Трусовой с Макаром Игнатовым.

Соответствующее видео Щербакова выложила в своем Telegram-канале.

В июне 2024 года стало известно, что 24-летний Игнатов сделал предложение Трусовой. Он опубликовал совместное фото с Александрой на фоне разведенного моста в Санкт-Петербурге и кольцом в своем Telegram-канале, сопроводив пост подписью: «Она сказала «Да»!»