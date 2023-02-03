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Сегодня, 16:44

Олимпийская чемпионка Щербакова не получила приглашение на вручение премии ISU в Цюрих

Виктория Кравченко
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Анна Щербакова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Олимпийскую чемпионку в женском одиночном катании Анну Щербакову не пригласили на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU).

Российская фигуристка вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». Помимо нее в финал вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

«Анна не получила приглашение на церемонию вручения премии», — сообщил ТАСС источник.

Мероприятие пройдет в Цюрихе 5 февраля.

Источник: https://tass.ru/sport/16957583
Фигурное катание
Анна Щербакова
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