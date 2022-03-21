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Сегодня, 14:07

Навка назвала ЧМ по фигурному катанию неполноценным из-за отсутствия россиян

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.
«Не представляю чемпионат мира без наших спортсменов. Американцы и европейцы очень рады, что наших не будет, потому что они сильнейшие в мире. Это неполноценные соревнования. Надеюсь, что в будущем люди, которые приняли такое решение по невозможности выступления российских спортсменов, будут об этом сожалеть. Однозначно без наших спортсменов пропадет яркость и зрелищность. Скорее всего, не буду смотреть чемпионат мира, неинтересно», — сказала Навка «СЭ».
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Татьяна Навка
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