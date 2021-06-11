Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко будет выступать за США
12:24
Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко будет выступать за сборную США, сообщает официальный сайт немецкой федерации фигурного катания.
37-летняя спортсменка направила запрос о смене спортивного гражданства в немецкую федерацию, запрос был удовлетворен.
«Я с нетерпением жду того, чтобы сделать следующий шаг в карьере и благодарна федерации за то, что этот шаг стал возможным. Ожидаю невероятного будущего в сборной США», — приводит сайт немецкой федерации фигурного катания слова Савченко.
Отметим, что в апреле 2021 года Савченко объявляла о завершении карьеры.
Дополнительная информация:
https://www.eislauf-union.de/media1/news/718-paarlauf-olympiasiegerin-aljona-savchenko-wechselt-zum-us-verband
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