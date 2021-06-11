Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко будет выступать за США

12:24
Теги:

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко будет выступать за сборную США, сообщает официальный сайт немецкой федерации фигурного катания.

37-летняя спортсменка направила запрос о смене спортивного гражданства в немецкую федерацию, запрос был удовлетворен.

«Я с нетерпением жду того, чтобы сделать следующий шаг в карьере и благодарна федерации за то, что этот шаг стал возможным. Ожидаю невероятного будущего в сборной США», — приводит сайт немецкой федерации фигурного катания слова Савченко.

Отметим, что в апреле 2021 года Савченко объявляла о завершении карьеры.

Дополнительная информация:

https://www.eislauf-union.de/media1/news/718-paarlauf-olympiasiegerin-aljona-savchenko-wechselt-zum-us-verband

Читайте также

Турция — Италия: прогноз Канчельскиса на матч-открытие Евро-2020
86-летний рабочий сахарного завода убил босса после увольнения
Трамп попросил Байдена не засыпать на встрече с Путиным в Женеве
Как Безруков отреагировал на появление Бузовой во МХАте

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
vs
3
Офсайд