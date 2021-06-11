Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Савченко будет выступать за США

Олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко будет выступать за сборную США, сообщает официальный сайт немецкой федерации фигурного катания.

37-летняя спортсменка направила запрос о смене спортивного гражданства в немецкую федерацию, запрос был удовлетворен.

«Я с нетерпением жду того, чтобы сделать следующий шаг в карьере и благодарна федерации за то, что этот шаг стал возможным. Ожидаю невероятного будущего в сборной США», — приводит сайт немецкой федерации фигурного катания слова Савченко.

Отметим, что в апреле 2021 года Савченко объявляла о завершении карьеры.