Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из США вышла замуж за российского спортсмена

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию из США Мэрил Дэвис, которая считается самой титулованной танцоршей в истории американских танцев на льду, вышла замуж за россиянина Федора Андреева. Дэвис и Андреев состоят в отношениях уже девять лет. Пара объявила о помолвке в 2017 году.

Свадьба состоялась 22 июня на юге Франции на отреставрированной ферме XVIII века, сообщает People. На церемонии бракосочетания присутствовали 95 гостей.

Андреев является бронзовым призером чемпионата Канады. Позже он перешел в танцы на льду и под российский флаг. В 2011 году завершил карьеру