Загитова рассказала о планах выступить на Всемирном конгрессе татар

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о значении Казани в ее жизни.

«Казань для меня особенный город. У меня и папа тут тренировал Ирбис, и в принципе сюда я приезжаю очень часто. Завтра буду на Всемирном конгрессе татар. Для меня это важно. Была перед посещением «Игр дружбы» на катке, для меня это все знаково. Здесь много проходит соревнований и по фигурному катанию. Повторюсь, Казань это для меня по-особенному важный город.

Моя первая победа по взрослым в Казани? Я тогда сначала была на международном Гран-при, потом уже на Кубке России. Это было как рядовое выступиление, я просто делала свою работу, о большем не задумывалась. Это была подготовка к следующим большим соревнований», — передает слова Загитовой «СЭ».

Отметим, что Всемирный конгресс татар — это организация, которая помогает взаимодействию татар по всему миру.