Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своих предпочтениях в хоккее.

«Я болею за «Ак Барс», все-таки у меня и папа был тесно связан с этим клубом. Слежу, болею, желаю им только удачи и много забитых шайб. А вот прогнозов давать не могу. Никогда не знаешь, что будет дальше. Но я уверена, что они будут делать все, чтобы победить», — передает слова Загитовой корреспондент «СЭ».

Отметим, что отец фигуристы Ильназ Загитов тренировал молодежную команду «Ак Барса».