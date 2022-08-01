Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о своем уровне понимания татарского языка.

«Если честно, то не очень хорошо. Я все понимаю, родители иногда если что-то от меня скрывают, то начинают говорить по-татарски. А я им, не надо так! Я это все знаю, все понимаю. Не надо мне тут говорить так. Так что понимать — понимаю, но говорю не очень хорошо. Общалась как с бабушкой? Легкие фразы на татарском, общепринятые, которые все знают. Большой разговор поддержать не могу», — передает слова фигуристки корреспондент «СЭ».

Отметим, что Загитова по национальности является татаркой.