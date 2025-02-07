Бестемьянова — об однополых дуэтах: «Почему бы и нет, но они должны соревноваться отдельно»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала о своем отношении к однополым дуэтам в танцах на льду.

«Если идет разговор об однополых дуэтах, то главное — они должны соревноваться между собой. Нельзя их вводить к классическим, потому что это разные категории. Почему бы и нет, пускай развиваются. Будет интересно посмотреть как на женские дуэты, так и на мужские, если они будут. Хотя классическое определение парного танца — это дуэт мужчины и женщины», — цитирует Бестемьянову «ВсеПроСпорт».

Ранее француженка Габриэла Пападакис и американка Мэдисон Хаббелл выступили как женский дуэт в танцах на льду на шоу Art on Ice Gala в Цюрихе. Спортсменки заявили, что планируют участвовать еще в нескольких представлениях в Швейцарии.