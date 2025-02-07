Дюамель: «Если ISU не требует, Валиева может оставить медали себе»

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире Меган Дюамель отреагировала на новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула медали после дисквалификации.

«Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — цитирует канадку «ВсеПроСпорт».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021-го аннулированы, она лишилась олимпийской медали в командных соревнованиях, золота чемпионата Европы-2022, а также золота, серебра и бронзы чемпионатов России.