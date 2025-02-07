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Фигурное катание

7 февраля 2025, 23:58

Дюамель: «Если ISU не требует, Валиева может оставить медали себе»

Руслан Минаев
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Олимпийская чемпионка 2018 года в командном турнире Меган Дюамель отреагировала на новость о том, что российская фигуристка Камила Валиева не вернула медали после дисквалификации.

Камила Валиева.«Эти медали связаны со скандалом». Валиеву призывают вернуть призовые и награды, которых ее лишили из-за допинга

«Не понимаю, зачем хранить эти награды, раз результат соревнований был аннулирован. Но если ISU этого не требует, думаю, Валиева может оставить медали себе», — цитирует канадку «ВсеПроСпорт».

В январе 2024 года CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил на четыре года. Результаты фигуристки с 25 декабря 2021-го аннулированы, она лишилась олимпийской медали в командных соревнованиях, золота чемпионата Европы-2022, а также золота, серебра и бронзы чемпионатов России.

Источник: vseprosport.ru
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Камила Валиева
Фигурное катание
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