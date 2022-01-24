Олимпийская чемпионка из Канады прокомментировала четверные прыжки российских фигуристок

Канадская фигуристка Габриэль Дэйлман в интервью «СЭ» высказала свое мнение о российских фигуристках, которые исполняют сложные многооборотные прыжки.

— Проблема ли, что из-за травм карьеры фигуристок укорачиваются? В 17-18 лет уходит абсолютное большинство, особенно у нас в России.

— Тут будет непросто прокомментировать, потому что я не хочу сказать чего-то лишнего и неправильного. Меня очень впечатляет, что девушки приземляют четверные, это показывает, что все, что делают парни, могут делать и женщины. Но у меня сердце разбивается, когда они так сильно травмируются из-за этого. Даша на Гран-при Японии, Саша с ее травмой ноги.

Но это показывает, как они хотят двигать спорт вперед, у них невероятная миссия. Каждый бы желал такой. С другой стороны, неприятно, как четверные укорачивают их карьеры. Потому что они такие талантливые, невероятные! И тяжело видеть, как легко они травмируются. Это актуально для всех спортсменов. Даже когда я тренировала четверные или мои знакомые — ты понимаешь, как легко там получить травму, если не сделаешь прыжок чисто или будешь делать слишком много попыток. Потому что тело действует на пределе, к которому оно не приспособлено, его там в принципе не должно быть!

И любое действие равно противодействию. Понимаю, это математическое понятие, но и здесь оно применимо. Если вы больше тренируетесь, вам нужно больше восстановления, это нужно понять. Если вы не отдыхаете, все может обвалиться по принципу домино, — сказала фигуристка.

Дэйлман стала олимпийской чемпионкой в команде 2018 года, но не смогла пробиться на Олимпиаду-2022 в 24 года. Она является первой запасной в сборной Канады.

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