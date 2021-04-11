Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в Instagram рассказала о том, каким ужасным человеком является заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Таким образом девушка поддержала фигуристку Оксану Баюл, которая ранее заявила, что «Тарасова любит деньги, а не Россию».

«Мне понравилось про Тарасову. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и почему-то молчат.



Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала после Олимпиады? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего», — написала Грищук в комментариях.