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Олимпийская чемпионка Грищук: «Тарасова — ужасный человек, она обокрала меня»

09:34
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский., «СЭ» Комментарии в Instagram Оксана Баюл. Фото Instagram
Татьяна Тарасова. Фото Федор Успенский., «СЭ»
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Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук в Instagram рассказала о том, каким ужасным человеком является заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Таким образом девушка поддержала фигуристку Оксану Баюл, которая ранее заявила, что «Тарасова любит деньги, а не Россию».

«Мне понравилось про Тарасову. Молодец, Оксанка! Наконец-то хоть кто-то еще правду сказал про Тарасову. А то все знают, какой она ужасный человек, и почему-то молчат.

Ты разве не слышала, как меня Тарасова обокрала после Олимпиады? А потом нас с Женей разбила, чтобы дальше деньги кассировать с Платова и его новой партнерши, лишив меня всего», — написала Грищук в комментариях.

Публикация от Oksana Baiul Оксана Баюл (@oksanabaiul)

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