Олимпийская чемпионка Елена Ильиных в образе императрицы. Видео

Олимпийская чемпионка командного турнира в Сочи-2014 Елена Ильиных поделилась в своем Инстаграме фотографиями с показов драматического балета “Распутин”.

Главную роль в нем исполняет сам Полунин, а Ильиных играет императрицу Александру Федоровну.

-Распутин. Спасибо всей команде за эту возможность и всестороннюю поддержку. Это был удивительный и красивый опыт. Спасибо Сергею Полунину за его страсть делать то, что до него не делал никто, - подписала Елена одну из фотографий.

А в сторис фигуристка поделилась и небольшим видеофрагментом шоу.