Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка отмечает сегодня, 13 апреля свое 45-летие.

Золотая медаль Олимпийских Игр в Турине-2006 в паре с Романом Костомаровым стала последним олимпийским золотом российских танцевальных дуэтов. Также в дуэте с Костомаровым Навка является двукратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы.

С 2006 по 2016 годы Навка ежегодно (кроме 2011) участвовала в ледовых телевизионных шоу. Также является постановщиком нескольких масштабных ледовых шоу, в числе которых «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» с олимпийской Алиной Загитовой в главной роли.