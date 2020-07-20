Олимпийская чемпионка будет участвовать в конкурсе «Мисс Канады»

Канадская фигуристка Габриэль Дэйлман заявилась на конкурс красоты «Мисс Канады».

— Я участвую в этом конкурсе, потому что хочу стать еще большим примером для подражания, — написала Дэйлман в Instagram. — Я хочу вдохновлять и внести свою лепту, хочу изменить жизни людей.

Вы знаете мою историю. Я хочу помогать людям в сложной ситуации и тем, у кого те же проблемы, что и у меня. Я хочу представлять каждого из вас, чтобы вы знали — всегда есть кто-то, кто верит в вас и всегда будет с вами.

22-летняя Дэйлман является олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, а также бронзовой призеркой ЧМ-2017.