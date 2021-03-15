Олимпийская чемпионка Боброва «психанула» и оказалась на Мальдивах

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Екатерина Боброва на своей странице в Instagram 14 марта опубликовала новое видео.

На кадрах бывшая фигуристка показала, как «перенеслась» из морозной России на Мальдивы.

«Если есть на земле рай, то... У каждого он свой. Но кому из нас порой не хочется оказаться на райском острове из рекламы «Баунти»? Вот и я захотела! И наш выбор для путешествия пал, как многие уже догадались, на Мальдивы! Очень давно это было в моих желаниях, но не было возможности реализовать... И тут я психанула. И пока что мне все очень нравится», — написала Боброва.

Екатерина Боброва завершила карьеру в 2019-м году в возрасте 29 лет.