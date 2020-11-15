Олимпийская чемпионка Бестемьянова пожаловалась на пенсию в 90 тысяч рублей

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова призналась, что ей не хватает на жизнь пенсии в размере 90 тысяч рублей.

«Значит, смотри. Есть какая-то пенсия общечеловеческая, а у олимпийских чемпионов — президентская пенсия или фетисовская. Потому что Фетисов, когда стал Министром спорта, обратился к Владимиру Владимировичу Путину с тем, чтобы олимпийским чемпионам специально назначили такую пенсию.

Какая сумма? Когда нам ее назначили, это было 15 тысяч рублей, но тогда был совсем другой курс доллара. Тогда это были очень большие деньги. Помню, когда мне сообщили об этом, мы были в туре во Франции. И я вхожу в автобус, и мне кто-то по телефону что ли говорит. Я, не задумываясь о том, что все артисты слушают, говорю: «О, так я теперь работать не буду!» Она растет, с инфляцией она доросла уже до 60 тысяч рублей", — сказала Бестемьянова в эфире программы «Секрет на миллион».

«Если сложить обычную пенсию и президентскую, то это тысяч 85-90. У меня так много забот, мне этого не хватает. Что касается других льгот, то, помимо этой пенсии большой, у меня есть звание «Ветеран труда», и это позволяет меньше платить за свет, за коммунальные услуги. И есть социальная карта, по которой я бесплатно езжу на всех видах транспорта, в том числе на любимом экспрессе. Это очень удобно. Может быть, какие-то санатории положены, но я этим не пользуюсь. Я даже к врачу не хожу», — заявила Бестемьянова.