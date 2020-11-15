Олимпийская чемпионка Бестемьянова не удивлена выступлением Косторной без самого сложного прыжка

Олимпийская чемпионка-1988 в танцах на льду Наталья Бестемьянова в интервью «СЭ» прокомментировала выступления Алены Косторной на этапе Кубка России в Татарстане.

— В короткой программе Косторная выдала очень высокий двойной аксель. Это значит, что у нее будет шанс вернуть тройной прыжок?

— Потенциал точно есть, аксель у Алены очень хороший, пролетный. Уверенный. Так что все хорошо, просто нужно подождать.

— Тренерский штаб поступил верно, что не позволил Косторной рисковать и прыгать тройной аксель в Казани, несмотря на желание спортсменки?

— А у нее разве есть какое-то стабильное исполнение этого прыжка?

— По ее словам, из десяти попыток удаются два-три прыжка.

— Так это же плохая статистика. Значит, тренерский штаб поступил абсолютно верно. К тому же ничего кардинально важного на турнире в Казани для Алены не решалось. (Сергей Иванов)

Этап «Гран-при» в Москве запланирован на 20-22 ноября.

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