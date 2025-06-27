Загитова: «В каждом из нас должна жить мечта, к которой надо идти»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к болельщикам после премьерного показа своего шоу «Ассоль».

— В каждом из нас должна жить мечта, к которой надо идти. Все равно, что говорят люди — не получится, не выйдет... Мы делаем ее сами, своими руками. Желаю вам здоровья, счастья, — пожелала Загитова болельщикам по окончании своего шоу.

Рок-мюзикл «Ассоль» проходит 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Среди звездных участников Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Владимир Морозов. Ранее «СЭ» сообщал, что Загитова заработала 16 миллионов рублей на продажах билетов на свое шоу.