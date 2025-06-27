Фигурное катание
27 июня, 21:42

Загитова: «В каждом из нас должна жить мечта, к которой надо идти»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель

Олимпийская чемпионка Алина Загитова обратилась к болельщикам после премьерного показа своего шоу «Ассоль».

— В каждом из нас должна жить мечта, к которой надо идти. Все равно, что говорят люди — не получится, не выйдет... Мы делаем ее сами, своими руками. Желаю вам здоровья, счастья, — пожелала Загитова болельщикам по окончании своего шоу.

Рок-мюзикл «Ассоль» проходит 27-28 июня в Санкт-Петербурге. Среди звездных участников Евгения Медведева, Алексей Ягудин и Владимир Морозов. Ранее «СЭ» сообщал, что Загитова заработала 16 миллионов рублей на продажах билетов на свое шоу.

Алина Загитова
Алина Загитова: «Мое детство — это дом и каток. На эксперименты времени не оставалось. Сейчас наверстываю»
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
