Первый тренер Трусовой: «Саша всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была»

Первый тренер Трусовой рассказала, что Саша всегда хотела быть первой

Ольга Шевцова, первый тренер фигуристки Александры Трусовой, поделилась мнением о целеустремленности спортсменки.

«Сегодня читала, что она хочет двигаться вперед, хочет учить что-то новое — она так и говорит: «Неинтересно делать то, что я умею». Но, естественно, хочет быть первой — она всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была.

И семью не устраивало ни третье, ни второе место — только победа. И сейчас она такая же. Говорит: «Хочу выучить пятерной, попытаться хотя бы. Хочу сделать это первой», — приводит слова Шевцовой Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.