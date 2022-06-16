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Сегодня, 17:59

Первый тренер Трусовой: «Саша всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была»

Первый тренер Трусовой рассказала, что Саша всегда хотела быть первой
Анна Горшкова
Корреспондент
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Ольга Шевцова, первый тренер фигуристки Александры Трусовой, поделилась мнением о целеустремленности спортсменки.

«Сегодня читала, что она хочет двигаться вперед, хочет учить что-то новое — она так и говорит: «Неинтересно делать то, что я умею». Но, естественно, хочет быть первой — она всегда хотела быть первой, даже когда маленькая была.

И семью не устраивало ни третье, ни второе место — только победа. И сейчас она такая же. Говорит: «Хочу выучить пятерной, попытаться хотя бы. Хочу сделать это первой», — приводит слова Шевцовой Sport24.

Трусова является серебряным призером Олимпийских игр в женском одиночном катании, а также бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-06-16-pervyy-trener-trusovoy-sasha-vsegda-khotela-byt-pervoy-i-yeye-semyu-ustraivali-tolko-pobedy
Фигурное катание
Александра Трусова
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