Ольга Голодец: «Наши фигуристки показали новый уровень мастерства»

Вице-премьер РФ Ольга Голодец подчеркнула: финал «Гран-при» в Турине, показал, что в России появилось целое поколение сильнейших фигуристок. По ее словам, они показали новый уровень мастерства.

Напомним, что россиянки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал почета в Финале «Гран-при».

— Поздравляю российскую команду по фигурному катанию, заслуженного тренера Этери Тутберидзе с выдающимся Финалом Гран-При в Турине, — приводит слова Голодец пресс-служба вице-премьера РФ. — Отечественная школа фигурного катания всегда была сильной, но в сезоне 2019 года наши фигуристки показали новый уровень мастерства. Установленные мировые рекорды Алены Косторной, технические элементы в исполнении Александры Трусовой уже стали историческим достижением.

?Сегодня в нашей стране появилось целое поколение сильнейших фигуристок, среди которых Косторная, Трусова, Шербакова, олимпийская чемпионка Алена Загитова, чьи выступления продолжают восхищать всех любителей фигурного катания. Желаю нашим спортсменкам новых успехов и побед!