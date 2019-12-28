Олег Васильев: «Третье место на чемпионате России было открыто для Туктамышевой и Медведевой»

Олимпийский чемпион 1984 года в парном катании Олег Васильев считает, что у Елизаветы Туктамышевой и Евгении Медведевой были шансы на медаль на чемпионате России. Медведева стала пятой в короткой программе и снялась с произвольной из-за сломанного ботинка конька. Туктамышева остановилась в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. Чемпионат России выиграла Анна Щербакова, в тройку вошли Алена Косторная и Александра Трусова.

— Сегодняшняя ситуация показала — место на пьедестале есть для всех, просто откатай чисто, третье место было свободно, — цитирует ТАСС Васильева. — Дверь всегда открыта, лед скользкий, и когда ты выходишь и делаешь все свое, ты получаешь свой шанс. Лиза (Туктамышева) его упустила — сделала четверной тулуп, но он еще не был готов, чтобы выполняться в стрессовой ситуации. Женя (Медведева) была в прекрасной форме, и она могла, она даже на плохих коньках чисто откатала, а уж если б они были в порядке, билась бы, так что третье место было открыто для нее или для Лизы.